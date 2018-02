Publicado hoje, o documento refere que a crise económica levou o governo angolano a adotar um “modelo de desenvolvimento para mega projetos agropecuários, aquisição de terras em grande escala e expropriação de comunidades rurais, que colocam em risco os meios de subsistência das comunidades”.

Vários problemas foram registados nas províncias do Cunene e da Huíla, tendo, nesta última, o governo local procurado apropriar-se de uma fonte de água usada pela comunidade de Capela de Santo António, na região de Kahila, no município de Gambos, vital para 600 famílias e respetivas hortas e gado.

“A comunidade não foi consultada sobre os planos e as autoridades não realizaram uma avaliação de impacto ambiental. O governo da Huíla permaneceu determinado a expulsar a comunidade em violação da Constituição e das leis, incluindo a Lei da Terra e a Lei Ambiental”, denuncia o relatório da AI.

Outro caso foi tornado público em junho, quando o governo angolano autorizou a apropriação de 76 mil hectares de terras férteis para o mega projeto Agroindustrial Horizonte 2020 no oeste do município de Ombadja e no sul do município de Curoca, ambos na província do Cunene, afetando 39 comunidades de 2.129 famílias com 10.675 crianças, as quais não foram consultadas.