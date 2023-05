O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse hoje que vai entregar cinco milhões de euros ao Regimento Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa para “equipamentos e recursos” a tempo do “desafio” da Jornada Mundial da Juventude.

“No verão, o mundo vai estar a olhar para a cidade que acolhe durante seis dias a Jornada Mundial da Juventude. Lisboa vai ser o centro do mundo recebendo mais de um milhão de jovens. O Regimento vai ter um papel fundamental e, por isso, irá ter cinco milhões de euros para investir em equipamento e recursos”, disse Carlos Moedas.

O presidente falava frente aos Jerónimos, em Lisboa, onde decorreu a cerimónia dos 628 anos do Dia da Unidade do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, com um desfile de forças em parada, com os 40 novos elementos e os veículos motorizados das diferentes valências que compõem o RSB.

“Vamos fazer deste desafio um momento único”, pediu Carlos Moedas durante o discurso em que enalteceu o “papel fundamental” dos Sapadores na cidade de Lisboa, lembrando os valores de “coragem, serviço e sacrifício pelo bem comum” com que os bombeiros fazem a sua missão.

Nos 628 anos hoje assinalados, o autarca frisou que o RSB, “mesmo depois de séculos, continua a ser uma escola de valores” e que é o “guardião da cidade, que protege vidas e bens”, lembrando a “prontidão da ação” no incêndio de fevereiro na Mouraria.

As últimas palavras do discurso de Carlos Moedas foram para o comandante do Regimento Sapadores Bombeiros, Tiago Lopes, enaltecendo a “liderança sempre humana e sempre à escuta, com energia e dedicação e o que representa como um líder” para os homens que comanda.

Por seu turno, Tiago Lopes agradeceu aos membros do comando o "quanto se dedicam à casa", demonstrando o orgulho que tem por os ter a seu lado “com a humanidade e apoio ao próximo”, valores que considera “tão esquecidos” nos dias que correm.

Há 10 anos na liderança dos Sapadores, Tiago Lopes retorquiu que “nem sempre teve os melhores meios”, mas que a “vontade esteve sempre desde 2013”.

Dirigindo-se a Carlos Moedas, pediu que o autarca continue a apoiar o regimento por haver “muito trabalho pela frente”.

Além de “quartéis por recuperar”, o responsável enumerou as necessidades do organismo, que passam, não só pelo equipamento, mas também pela renovação dos estatutos, processo de avaliação e a definição como profissão de desgaste rápido.

O comandante lembrou também os dois desafios que o Regimento tem pela frente, como o Santo António, feriado municipal em Lisboa, que este ano se assinala numa terça-feira, e a Jornada Mundial da Juventude.

Frisando que este evento “singular” requer “planeamento e soluções operacionais”, Tiago Lopes disse estar a aguardar pelos planos de segurança para fazer o seu próprio planeamento.

Na cerimónia foram agraciados, com a medalha municipal de Bons Serviços, os 15 operacionais do RSB que estiveram em missão na Turquia, após o sismo que atingiu o país.