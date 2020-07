“Acredito que a resposta do Banco Central [do Brasil] tem sido grande, atempada e adequada, e que os bancos estão a conceder créditos” não apenas a grandes empresas, mas também a pequenas e médias empresas, disse Paulo Leme numa conferência do ‘think tank’ (grupo de reflexão) Center for Global Development (CGD) sobre propostas para a América Latina no contexto da pandemia.

“É claro que cada país podia ter feito mais perante aquilo que estamos a passar, mas se tivesse de pedir uma grande mudança, seria na liderança e gestão”, acrescentou o antigo CEO do banco Goldman Sachs do Brasil, que criticou a cooperação entre vários níveis da governação brasileira.

“Não temos tido boa gestão em termos de saúde pública, liderança ou coordenação entre os vários níveis de governação”, disse o professor de Finanças brasileiro.

Paulo Leme indicou que as provisões de liquidez no país são equivalentes a cerca de 17% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e a expansão de crédito já se situa em 20% do PIB.

Dados os constrangimentos da recessão económica, o economista considerou que o Brasil tem agido de acordo com recomendações de instituições financeiras, em termos de subsídios sociais, apoio ao salário ou compensação de horas de trabalho.