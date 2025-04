"O senhor Ollanta Humala é condenado a 15 anos de pena privativa de liberdade efetiva", disse a juíza responsável pelo caso, 1ue leu a decisão de primeira instância, da qual a defesa do ex-presidente (2011-2016) recorrerá.

O caso Odebrecht é um dos maiores casos de corrupção documentados na história recente da América Latina, e abrange mais de 30 anos.

O caso baseia-se numa investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, juntamente com outros 10 países latino-americanos, sobre a construtora brasileira Odebrecht. Esta investigação detalha como a Odebrecht pagou a presidentes, ex-presidentes e funcionários do governo de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela, durante os últimos 20 anos para obter benefícios em contratações públicas.

Este caso Odebrecht foi um dos maiores esquemas da América Latina. Pelo menos dez países estavam envolvidos: Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e Venezuela.