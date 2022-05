"O primeiro-ministro ucraniano teve a oportunidade de me convidar a visitar Kiev e, naturalmente, aceitei. Ficou apontada uma data que, oportunamente, poderá ser divulgada para a concretização dessa visita e na qual será assinado o acordo de apoio financeiro de Portugal no âmbito do programa do Fundo Monetário Internacional de apoio à Ucrânia", revelou António Costa após a reunião com homólogo ucraniano, Denys Shmygal, por videoconferência. Possibilidade de recolha de imagens no início da reunião e breves declarações no final.

O primeiro-ministro português contou ainda que o primeiro-ministro da Ucrânia agradeceu a Portugal o apoio concedido, "desde logo no acolhimento de refugiados, o apoio humanitário, o apoio militar e o apoio financeiro que temos concedido".

"Tivemos oportunidade de discutir e trabalhar o reforço desses apoios nas próximas semanas para corresponder às necessidades imediatas que a Ucrânia tem, quer em matéria militar, quer em matéria financeira", acrescentou António Costa.

O líder do Governo português disse que também foi discutido "o reforço das sanções a aplicar por parte da União Europeia".