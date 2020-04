"Agora estamos na fase mais crítica, porque este é o mês de maior risco, uma vez que se vão avolumando os casos [de infeção], porque há também um cansaço que se vai acumulando, a dor que as pessoas sentem pelas medidas que foram adotadas começa a sentir-se e, além disso, é um momento que, pelos nossos hábitos, é de grande circulação e convívio", disse, referindo-se à Páscoa.

E tanto a circulação como o convívio são inimigos no combate à propagação do vírus, salientou António Costa.

O primeiro-ministro fez questão, todavia, de salientar que as medidas de restrição à circulação não são "um castigo", mas antes "um dever de recolhimento" para que as pessoas se possam proteger e proteger os outros.

4 de maio. A data limite para que alguma normalidade regresse ao ano letivo

Questionado sobre se tem uma estimativa de um regresso à normalidade no ensino, ou seja, às aulas presenciais, António Costa assumiu que — em particular para alguns graus de ensino, como o ensino secundário — existe uma data em mente, mas sem garantias: 4 de maio.

Explica o primeiro-ministro que se as aulas regressarem ao formato habitual até 4 de maio é possível garantir alguma normalidade ao ano letivo com recurso a ajustes no calendário, mas que para já não é possível assegurar que tal seja possível.

"Há uma coisa que nós sabemos, que a data limite para que o calendário escolar, designadamente do ensino secundário possa ser cumprido com a maior normalidade possível é o ensino presencial recomeçar a 4 de maio. Esse é o limite para que tudo possa decorrer de forma normal, possamos ter ainda uma época de exames até ao final de julho e deixar uma segunda época de exames para setembro de forma a não perturbar o ciclo normal de pausa letiva do mês de agosto".

A decisão, todavia, foi remetida para 9 de abril, depois de se ter uma reunião técnica no dia 7 e de ouvir os partidos no dia seguinte.

"O essencial para medir como estamos a evoluir não é o número absoluto de casos [confirmados de infeção], mas o aumento relativo, ou seja, a percentagem, [e a forma como ela evolui] de dia para dia. No início desta crise estávamos a crescer a 40% ao dia e nos últimos dias a 15%. Não podemos desarmar", reiterou.

Questionado sobre ajustamentos no acesso ao Ensino Superior, o primeiro-ministro referiu que o decreto presidencial que renova o estado de emergência até dia 17 de abril cria sobretudo um quadro geral para um conjunto de oportunidades.

"O critério que temos usado é o da máxima contenção com o mínimo de perturbação, e o que desejo é que não tenham que se alterar regras especificamente para este ano, sendo possível apenas ajustar calendários recuperando na medida possível este tempo - um tempo que não foi perdido, mas em que as escolas fizeram enorme esforço e os alunos também", respondeu.

"Temos de conseguir terminar este ano letivo da forma mais justa, equitativa e mais normalizada possível", frisou.

"O essencial é que a Europa não desista de si própria"

Questionado sobre as lições a tirar desta pandemia e sobre a solidariedade europeia necessária para a enfrentar, António Costa salientou que "o essencial é que a Europa não desista de si própria e não dê uma mensagem errada aos seus povos e ao mundo".

Fazendo referência à II Guerra Mundial, o primeiro-ministro disse que este é o maior desafio que o bloco europeu enfrenta deste então e que "o cerne está em saber se a Europa prova que é capaz enfrentá-lo em conjunto e de um modo solidário".

Se é com coronabonds, eurobonds, com emissão de dívida ou apoios diretos com base no Orçamento da União Europeia, Costa não se quis prender com o detalhe, já que "o fundamental é a UE ter em conjunto uma capacidade de resposta a um desafio é que comum".

O primeiro-ministro considerou ainda que a "maior lição" desta crise foi perceber "que as cadeias económicas não podem estar tão dependentes" de um só país, neste caso, da China.

"A Europa tem de perceber que vai ter de produzir interiormente aquilo que se habituou a importar da China", disse, aproveitando para salientar a reconversão de algumas empresas nacionais para a produção de equipamento de proteção individual — como batas e viseiras — e ventiladores.

A nível nacional, Costa destacou ainda o "consenso generalizado" da classe política em torno da resposta a esta crise sanitária.

"O conjunto dos partidos políticos tem sido exemplar na forma como tem sabido agir, sem prescindir do dever de crítica e fiscalização, mas agindo de forma solidária e unida", notou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 53 mil.

Em Portugal registaram-se 209 mortes associadas à Covid-19 e 9.034 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal iniciou às 00:00 de hoje a renovação do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19 por mais 15 dias, até 17 de abril, abrangendo o período da Páscoa.