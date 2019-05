"Saiba que estamos em festa, pá", afirmou António Costa na rede social Twitter, descrevendo Chico Buarque como "o poeta de sambas e canções" que os portugueses sabem de cor, "romancista que reserva à linguagem a sua maior atenção".

"Junto-me à alegria de ver Chico Buarque ganhar o Prémio Camões 2019", escreveu o primeiro-ministro português.

Escritor, compositor e cantor, Francisco Buarque de Holanda, 74 anos, é o vencedor do Prémio Camões 2019, tendo o nome sido anunciado na terça-feira, após reunião do júri, na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro.

Chico Buarque fora já distinguido duas vezes com o prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, pelo romance "Leite Derramado", em 2010, obra com que também venceu o antigo Prémio Portugal Telecom de Literatura, e por "Budapeste", em 2006.