Segundo o barómetro da Aximage, a maioria dos portugueses (60%) faz uma apreciação positiva da atuação de António Costa enquanto líder partidário no último mês (mais seis pontos percentuais do que em dezembro), contra 20% de apreciações negativas (menos 5 pontos percentuais).

Já Rui Rio recolhe 33% de apreciações positivas e 34% de negativas.

No indicador “confiança para primeiro-ministro”, as diferenças entre os dois políticos são ainda maiores, com Costa a manter a liderança face a Rui Rio a larga distância: 54% contra 18%.

Em relação à identificação com o líder e as suas políticas, a sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, publicada este sábado, volta a dar saldo favorável para o primeiro-ministro: 40% dos inquiridos disseram gostar do líder e das suas políticas e 22% afirmaram precisamente o contrário.

Quanto a Rui Rio, apenas 16% responderam “gostar do líder e das suas políticas”, enquanto 35% não gostam nem do líder nem das suas políticas.