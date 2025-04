O Benfica, pentacampeão em título, adiantou-se hoje ao Sporting na final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer em casa por 3-1 no primeiro encontro da decisão do play-off, que é disputado à melhor de cinco.

A formação comandada por Marcel Matz perdeu o primeiro set, por 21-25, mas conseguiu impor-se nos parciais seguintes, por 25-23, 25-22 e 25-20. O segundo jogo da final está agendado para 26 de abril, no reduto dos ‘leões’, o Pavilhão João Rocha. O conjunto da Luz venceu os últimos cinco campeonatos (2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24) e procura o 13.º título, para igualar o Técnico, segundo do ranking, apenas atrás do Sporting de Espinho, que conta 18.