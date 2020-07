O primeiro-ministro manifestou hoje a sua “profunda consternação” e enviou condolências em nome do Governo pela morte de um bombeiro voluntário de Leiria, no sábado, quando participava nas operações de rescaldo de um incêndio na freguesia de Arrabal.

“Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do falecimento de Filipe Pedrosa, bombeiro voluntário da corporação de Leiria, vítima de doença súbita, que cumpria a sua missão nas operações de rescaldo e vigilância de um incêndio em Arrabal, Leiria”, refere António Costa, numa nota de pesar do gabinete do primeiro-ministro e divulgada também na sua conta oficial na rede social Twitter.

“Uma fatalidade que nos entristece”, acrescenta o chefe do Governo, enviando à família e amigos, bem como à corporação dos bombeiros voluntários de Leiria, os seus sentimentos e de todo o Governo.

O hospital confirmou o óbito no sábado do bombeiro, que tinha 34 anos.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa informou que “esteve em permanente contacto com o terreno, acompanhando as operações e o estado de saúde dos bombeiros que foram feridos”.

“Infelizmente, a notícia da morte do bombeiro do corpo de voluntários de Leiria, vítima de doença súbita enquanto cumpria a sua missão em operações de rescaldo e vigilância, causou profunda consternação, evidenciando as grandes exigências por que passam todos estes homens e mulheres que arriscam diariamente as suas vidas pela vida do próximo”, acrescentou.