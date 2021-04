Este telefonema de António Costa foi comunicado à agência Lusa por fonte do gabinete do líder do executivo português.

Quando estava apurado 97% do total das mesas de voto, o MpD estava à frente da contagem com 49,1% dos votos, elegendo 36 deputados, seguindo-se o PAICV com 38% dos votos, correspondentes a 28 deputados, e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) com 9% dos votos, que permite eleger quatro deputados.

Quase 393 mil eleitores cabo-verdianos foram chamados no domingo às urnas para as sétimas eleições legislativas de Cabo Verde, escolhendo entre 597 candidatos de seis partidos os deputados ao parlamento na próxima legislatura.

A votação decorreu sem incidentes relevantes, de acordo com fonte da CNE contactada pela agência Lusa.

Nesta votação foram escolhidos para um mandato de cinco anos 72 deputados, dois dos quais pelo círculo de África, dois pelo círculo da América e dois pelo círculo da Europa e resto do mundo.

A votação vai definir o Governo para os próximos cinco anos e acontece num momento de recordes diários de novos infetados por covid-19 no arquipélago.