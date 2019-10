"Foi para quatro anos que os portugueses elegeram os seus deputados e consequentemente é de quatro anos o mandato deste Governo", declarou António Costa após ter sido empossado como primeiro-ministro, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, num discurso em que afastou o cenário de um executivo a prazo.

O primeiro-ministro referiu que nos próximos quatro anos terão lugar eleições regionais, presidenciais e autárquicas e sustentou que "cada eleição vale por si e nenhuma se substitui às demais ou altera o mandato da Assembleia da República ora eleita".

"O Governo respeitará o dever de isenção eleitoral e não condiciona a sua ação aos calendários eleitorais. Mas, se não governaremos em função dos ciclos eleitorais, também não ficaremos condicionados na ação governativa pelos resultados dessas eleições", frisou.

Segundo António Costa, "o país aprecia a boa cooperação institucional" do Governo "com o poder local e as regiões autónomas, com o poder judicial, com a Assembleia da República e, muito em especial, com o Presidente da República".

Tendo Marcelo Rebelo de Sousa perto de si, declarou que a posição deste Governo será "exatamente a mesma" que definiu há quatro anos perante o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva: "A máxima lealdade e cooperação institucional com o Presidente da República, no respeito escrupuloso pelas suas competências próprias".