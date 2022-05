O professor catedrático do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, de 66 anos, junta-se à equipa liderada por António Feijó, novo presidente da Gulbenkian, e tomará posse a 12 de maio, segundo um comunicado hoje divulgado.

O conselho de administração da Gulbenkian passa a ser composto ainda por Martin Essayan, José Neves Adelino e Guilherme de Oliveira Martins, também administradores executivos, bem como por Graça Andersen Guimarães e Pedro Norton, administradores não-executivos.

Nascido em Coimbra, em 1956, António Cruz Serra é doutorado (1992) e mestre (1985) em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1978).

António Cruz Serra foi reitor da Universidade de Lisboa (2013-2021), reitor da Universidade Técnica de Lisboa (2012-2013), presidente (2009-2012) e presidente-adjunto (2002-2008) do Instituto Superior Técnico.

Investigador em alguns institutos, entre os quais o Instituto Gulbenkian de Ciência (1979-1981), é autor de mais de duas centenas de publicações científicas.

Esta nomeação é anunciada dois dias após a tomada de posse do novo presidente da Gulbenkian, António Feijó, o sétimo do conselho de administração da instituição, que pela primeira vez é presidido por alguém que não é da área da Economia ou do Direito, mas sim da Literatura.

O professor catedrático sucedeu no cargo da presidência a Isabel Mota, a primeira mulher a presidir ao conselho de administração da Gulbenkian.

Na tomada de posse, o professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pró-reitor da Universidade de Lisboa reconheceu o “desafio difícil” de definir quais os fins que a instituição deve atingir, lembrando também a missão filantrópica.

No entanto, o novo presidente salientou a importância de uma “gestão prudente do seu património” que garanta a perpetuação da instituição.

António Feijó é o sétimo presidente da instituição, que começou por ser presidida pelo advogado de Calouste Gulbenkian, José Azevedo Perdigão, entre 1956 e 1993.

Seguiu-se o professor catedrático da universidade de Coimbra António Ferrer Correia e depois Victor Sá Machado, também da área do Direito. Emílio Rui Vilar, Artur Santos Silva e Isabel Mota foram os presidentes já deste século que antecederam António Feijó.