Em comunicado, a U. Porto revela hoje que António de Sousa Pereira foi reeleito com 13 votos dos 23 membros do Conselho Geral.

Além de António de Sousa Pereira, à eleição para reitor da Universidade do Porto candidataram-se também o diretor da Faculdade Medicina da U.Porto, Altamiro da Costa Pereira, o diretor da Faculdade de Engenharia da U. Porto, João Falcão e Cunha, e o reitor BlueCrest University College (no Gana), Anand Agrawal.

Na eleição, Altamiro da Costa Pereira contou com cinco votos, José Falcão e Cunha três votos e existiram ainda dois em branco.​​​​​​​

António de Sousa Pereira nasceu a 17 de outubro de 1961 na freguesia de Ramalde, no Porto. Licenciado, mestre e doutorado pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da U.Porto (ICBAS), foi diretor desta instituição durante 14 anos (2004 a 2018).

Em 2018 foi eleito para o primeiro mandato como reitor da Universidade do Porto e em 2020 eleito pelos seus pares para presidir ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

O resultado da votação terá ainda de ser homologado pelo Conselho de Curadores da Fundação da Universidade do Porto, sendo que, só após esse procedimento legal, será agendada a data da cerimónia de tomada de posse do novo reitor.

Numa nota publicada no 'site' da Universidade do Porto, o Conselho Geral denota a sua satisfação pela forma elevada como decorreu o processo para eleição do Reitor da Universidade do Porto”, agradecendo a todos os candidatos “a disponibilidade demonstrada para o exercício do cargo”.