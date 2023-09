A notícia é avançada pela agência de notícias internacional Reuters, que sublinha que esta será uma visita de dois dias, sendo a primeira vez que o responsável norte-americano irá passar uma noite no país invadido pela Rússia desde fevereiro de 2022.

O jornal britânico The Guardian, adianta que durante esta visita será também discutido um novo pacote de assistência dos Estados Unidos (EUA) à Ucrânia, no valor de mil milhões de dólares [931 milhões de euros, ao câmbio atual], segundo um briefing do Departamento de Estado.

Esta é a primeira vez que um alto funcionário dos EUA se desloca à Ucrânia deste o início da mais recente contraofensiva ucraniana. No programa está previsto um encontro com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, entre outros altos funcionários e figuras da sociedade civil.