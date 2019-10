"[A ANTP] Assinou. Fechamos com chave de ouro", disse à Lusa André Matias de Almeida, referindo-se ao processo de negociação coletiva para o ano de 2019, que culminou no mesmo texto assinado com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

Pela ANTP, o seu presidente, Márcio Lopes, confirmou à Lusa a assinatura do acordo, que irá ocorrer formalmente no dia 29 de outubro, às 14 horas.

"Assinámos o acordo em como vamos assinar [o contrato coletivo de trabalho]", explicitou o dirigente da ANTP.

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram no sábado o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas, no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da entidade.

Em 15 de outubro, o SNMMP e a Antram chegaram a acordo, concluindo o processo de negociação coletiva para o ano de 2019, mas o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ainda não assinou o acordo.