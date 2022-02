Em causa estão protestos/reclamações apresentados pelo PSD na terça-feira contra a validação de votos que não estavam acompanhados de cópia do documento de identificação do eleitor, como exige a lei.

De acordo com a estação pública, quase 83% dos votos do círculo eleitoral da Europa e 2,9% do círculo fora da Europa foram anulados.

Ao todo, foram anulados 157.205 votos.

O PS venceu na Europa e o PSD foi o mais votado fora da Europa. Cada um dos partidos elege dois deputados, um por cada círculo.

Segundo os dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, o PS teve 37,72 por cento e o PSD 28,40 por cento dos votos, ao passo que o Chega alcançou 9,86 por cento.

O resultado definitivo da contagem dos votos dos emigrantes nas legislativas de 30 de janeiro pode só ser conhecido na terça-feira, devido a eventuais recursos.

O PS tenciona recorrer junto do Tribunal Constitucional da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral de anular os votos recolhidos em mesas que juntaram votos válidos com votos considerados nulos por não virem acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor.