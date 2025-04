Alunos nbo recreio da Escola Básica do Beato que funciona no complexo da antiga Manutenção Militar, na freguesia lisboeta do Beato, espera poder ali continuar, já a junta local reafirma a vontade de se mudar, enquanto o Governo continua sem dizer o que vai fazer, em Lisboa, 14 de fevereiro de 2025. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025). TIAGO PETINGA/LUSA

Lusa