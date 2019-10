O mapa inclui competências aceites por 246 das 278 câmaras do continente, das quais apenas 58 (menos de um quarto destas autarquias) declararam até 30 de setembro pretender assumir no próximo ano as 15 competências disponíveis, em áreas como justiça, cultura, educação, saúde, gestão de praias, exploração das modalidades de jogos de fortuna ou azar, e vias de comunicação.

A gestão de associações de bombeiros, estruturas de atendimento ao cidadão, habitação, património imobiliário publico sem utilização, estacionamento público, transportes em vias navegáveis interiores, áreas portuárias e áreas protegidas são outras das áreas sobre as quais os municípios deveriam aceitar ou não.

No mapa, divulgado ‘online’, faltam 32 municípios continentais, entre os quais as capitais de distrito Setúbal e Porto. No caso desta última, a Câmara já tinha rejeitado a transferência de competências por parte do Estado central em 2019, por considerar que o processo foi “mal conduzido” e por desconhecer o que implica realmente essa transferência de competências e quais as verbas disponíveis.

Segundo o mapa disponibilizado, 64 (cerca de um terço) destes 246 municípios apenas aceitaram cinco ou menos competências, sendo que 23 deles apenas aceitaram uma.

Trancoso ainda não aceitou nenhuma competência, tendo apenas mencionado, em relação à saúde, que é uma competência que não se aplica ao seu caso.