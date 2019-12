“Passará a existir um sentido único de circulação (exceto viaturas autorizadas), na Estrada dos Capuchos, sentido poente-nascente, desde o entroncamento desta com a Estrada da Pena/Calçada da Pena até ao Chalet da Condessa d’Edla”, explicou então o município, referindo que será criada uma zona de inversão de marcha junto ao Chalet da Condessa d’Edla, para quem acede desde poente, no largo existente, pelo que é necessário intervir “ao nível da regularização e pavimentação do local”.

Vai ser colocada sinalização na Estrada dos Capuchos, no sentido poente-nascente, “informando que a mesma passará a ser uma via sem saída, bem como a indicar a possibilidade de realização da inversão do sentido de marcha”.

Situada na Serra de Sintra, a Calçada da Pena dá acesso a vários monumentos, como o Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Chalet da Condessa D’Edla e Convento dos Capuchos.