Este apoio, no valor de 60 euros, será pago uma só vez pela Segurança Social a 29 de abril de 2022 e destina-se às famílias que em março de 2022 beneficiaram da tarifa social de energia", pode ler-se na página da Segurança Social.

"A atribuição do apoio é automática, sendo o pagamento efetuado preferencialmente para a conta bancária para maior celeridade", refere a mesma fonte.

O apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis foi criado pelo Governo com o objetivo de compensar o aumento nos preços dos bens alimentares de primeira necessidade, devido ao conflito na Ucrânia.

Têm direito ao apoio as famílias abrangidas pela tarifa social de eletricidade em março.

De acordo com os dados da Direção-geral de Energia e Geologia, em março o número de beneficiários abrangidos pela tarifa social de energia elétrica era em março de 762.320.