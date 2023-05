O apoio extraordinário às rendas consiste num apoio mensal com o valor máximo de 200 euros, durante um período máximo de cinco anos, a famílias com uma taxa de esforço superior a 35%.

Em resposta ao SAPO24, o Ministério da Habituação afirma que "o processamento dos dados está a ser feito de forma faseada", de forma a garantir a atribuição deste apoio aos agregados familiares.

Desta forma, "os primeiros pagamentos, a agregados com rendimentos exclusivos da Segurança Social, vão ser processados a 30 de maio. São 34 937 beneficiários e o valor médio mensal é de 86,72 € (1040,64 €/ano)", é explicado.

Contudo, é apenas "nos próximos dias" que vai ser conhecido "o número exato dos agregados com rendimentos da Autoridade Tributária que terão acesso ao apoio, bem como o valor médio mensal. O processamento dos apoios (com efeito retroativo a janeiro) será feito nas próximas semanas", é ainda adiantado.

Segundo o ministério, "todos os beneficiários receberão uma comunicação da Autoridade Tributária com os dados que estiveram na origem do cálculo do apoio".