A mãe de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que foi suspenso por ter beijado sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso na comemoração do título da Espanha no Campeonato do Mundo de Futebol feminino, foi hospitalizada ao terceiro dia de greve de fome.

Angeles Bejar (L). FILE/AFP Pierre-Philippe MARCOU / AFP