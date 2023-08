Espanha ganhou o primeiro título mundial feminino no passado domingo. Mas a notícia não ficou por aí. Na cerimónia após a conquista, o presidente da Real Federação Espanhola de futebol (RFEF), Luís Rubiales, abraçou a número 11 espanhola, Jenni Hermoso, agarrou-a no rosto e deu-lhe um beijo na boca.

Seguiram-se críticas. O que foi dito?

A situação motivou diversas críticas dos mais variados setores e entre as quais da ministra da defesa espanhola, Margarita Robles, que considerou o gesto absolutamente “inaceitável”, mostrando-se solidária com a jogadora.

A responsável admitiu que a situação ocorreu num momento de grande euforia, mas considerou ser, ainda assim, inaceitável.

O gesto teve grande repercussão e foi criticado igualmente pela ministra para a Igualdade, Irene Montero, e pelo responsável pela pasta do Desporto, Miquel Iceta, que exigiram desculpas e explicações a Rubiales.

"Acho que é inaceitável beijar nos lábios uma jogadora para parabenizá-la", afirmou Iceta numa entrevista à rádio pública espanhola. "A primeira coisa a fazer é dar explicações e pedir desculpas, é o lógico e razoável", acrescentou o ministro.

Iceta admitiu que a vitória de domingo sobre a Inglaterra foi "um momento de muitas emoções", mas em cargos públicos "temos de ser extremamente cuidadosos porque estamos a dar uma mensagem à sociedade, e a mensagem é igualdade de direitos, é respeito".

Hoje, no SAPO24, a cronista Patrícia Reis escreve também sobre este tema: "Muitas e muitas gerações de mulheres deixaram-se beijar, deixaram o seu corpo ser manipulado e, como costumo dizer, por boa educação. Foi o caso de Jenni. Por boa educação não deu um par de estalos a Luis Rubiales. O presidente da federação de futebol espanhola. Que merecia? Merecia".

Como reagiu Jenni Hermoso?

No próprio dia da final, Jenni Hermoso começou por dizer, num direto que efetuou enquanto comemorava o título, sorridente com as companheiras de equipa, não ter gostado do gesto do presidente da RFEF, mas que não teve como reagir.

Já hoje, a jogadora reagiu em comunicado, divulgado pela Real Federação, desvalorizando o que aconteceu.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento com todas é excelente e foi um gesto natural de afeto e gratidão. Ganhámos um Mundial e não nos vamos desviar do que é importante", disse a futebolista dos mexicanos do Pachuca.

O que disse Rubiales sobre o sucedido?

No domingo, Rubiales tinha considerado uma idiotice estarem a censurar o beijo, mas hoje disse compreender que quem viu as coisas a partir de fora pode ter um outro entendimento e que por isso pede desculpa a essas pessoas.

Ainda de acordo com o dirigente, a situação deixou-o triste também por “manchar” um momento de grande felicidade, face ao maior sucesso da história da seleção feminina de futebol.

Já hoje, o presidente da RFEF admitiu que errou ao beijar na boca a internacional Jenni Hermoso. “Tenho de lamentar o que se passou entre uma jogadora e eu. Temos uma relação magnífica, à semelhança do que acontece com as outras, mas equivoquei-me. Tenho de o reconhecer, depois de um momento de máxima euforia, sem qualquer intenção má, sem má-fé, aconteceu o que aconteceu, de maneira muito espontânea, sem má-fé de nenhuma das partes”, justificou num vídeo divulgado pela Federação.

O dirigente admitiu ter de “aprender” com o que se passou, mas sem nunca abordar a questão do consentimento, focando-se no seu papel institucional e na imagem enquanto presidente da Federação.

A polémica ficou por aqui?

Não. Horas depois de se discutir a questão do beijo, as atenções voltaram-se para outras imagens de Rubiales nos festejos.

Minutos antes de beijar Jenni Hermoso, o presidente da RFEF festejou na tribuna, perto do local onde estavam sentadas a Rainha de Espanha, Letizia, e a Infanta Sofía.

Num primeiro momento, Rubiales saltou e levantou os braços em celebração, já numa quebra do protocolo, e logo de seguida levou a mão direita aos genitais, ao mesmo tempo em que dizia "Vamos!", como pode ser verificado no vídeo divulgado pela Marca.

As imagens correm as redes sociais e dão continuidade às críticas que se têm ouvido nas últimas horas.