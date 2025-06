“Da noite de São João [de 23 para 24 de junho], na praça da Casa da Música, à rentrée, na Avenida dos Aliados, o Verão da Casa é sinónimo de diversidade de formatos, géneros e palcos. São dezenas de concertos que abrangem o repertório sinfónico, a música contemporânea, o rock, a pop, o jazz, a world, a MPB, a eletrónica, o fado, as bandas filarmónicas e muito mais”, refere a Casa da Música no texto de apresentação da programação Verão da Casa.

Os espetáculos dividem-se entre a esplanada, Sala Suggia, Sala 2, Sala Ensaio 1 e o cais de carga.

Na esplanada haverá espetáculos, todos de entrada livre, de TT Syndicate, Enio, Trinka, Ricardo Dias Gomes, Sebástian ou Arthur Nogueira, entre outros.

Também de entrada livre são as atuações agendadas para a noite de São João, no Cais de Carga. A ‘noite mais longa’ do Porto abre com Tio Jel, continua com os Ena Pá 2000 e termina com um DJ ‘set’ do radialista Fernando Alvim.

As salas irão acolher espetáculos de, entre outros, o Coro Infantil Casa da Música, Patche di Rima & Poeta Lit G, Banda Sinfónica Portuguesa, João Rosa Quinteto, Bill Callahan, Jozef van Wissemim e Jim Jarmusch, Orquestra Orff do Porto e Margareth Menezes.

O Verão da Casa acontece também ‘fora de portas’, com atuações da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, de entrada livre, em cidades da Área Metropolitana do Porto, entre as quais Vila Nova de Gaia, dia 12 de julho no Arrábida Shopping, e Maia, dia 19 de julho na praça Dr. José Vieira de Carvalho.

A programação completa do Verão da Casa está disponível no ‘site’ oficial da Casa da Música.