A edição 2025 do Rock Nordeste, entre sexta-feira e sábado, dá o arranque ao programa “Do Lado do Verão” que o teatro municipal promove entre os meses de junho e agosto e que decorre no exterior do edifício e no centro histórico da cidade.

Em comunicado, a casa de espetáculos transmontana disse que, no âmbito do Rock Nordeste, o auditório exterior vai receber os concertos de Rita Vian e Samuel Úria.

O cartaz deste evento faz-se ainda com as atuações de Capicua, Pluto, Club Makumba ou Miguel Rendeiro, e os concertos repartem-se entre os palcos teatro e parque (Corgo).

Depois, em julho, apresentam-se em palco os Lavoisier (dia 12), grupo liderado pela guitarra de Roberto Afonso e a voz de Patrícia Relvas, com uma forte ligação artística a esta região.

Segue-se a jovem cantora e compositora Milhanas (dia 26), considerada uma das artistas revelação dos últimos anos na música portuguesa.

Em agosto, Vila Real recebe o projeto internacional The Naghash Ensemble (dia 01), que traz “os sons da Arménia Antiga reinventados para o século XXI”, e ainda Ethno Portugal (dia 08), que junta cerca de três dezenas de músicos de 15 países e se associa às celebrações do centenário da cidade com os sons da “música tradicional do mundo”.

A programação de verão inclui ainda a apresentação de Cara de Espelho (dia 09), um “supergrupo” que junta músicos dos Deolinda, Gaiteiros de Lisboa, A Naifa e Ornatos Violeta e combina tradição e modernidade num projeto que, segundo os promotores, “é também, à sua maneira, de música de intervenção”.

A música clássica far-se-á ouvir com as atuações da Orquestra Gulbenkian Música, na véspera do dia da cidade, que se assinala a 20 de julho, e uma “adaptação inédita” para banda filarmónica da obra “Carmina Burana”, liderada pela Banda de Música de Mateus - Vila Real.

Ainda no contexto do centenário, a 11 e 12 de julho são apresentadas sessões de cinema ao ar livre, com quatro curtas-metragens da obra centenária de Buster Keaton.

A programação “Do Lado do Verão” inclui 11 espetáculos ibéricos de artes de rua (novo circo, dança, teatro) em vários locais do centro histórico.