"Que tome um chá de camomila", disse, nesta terça-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dia depois do seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, exprimir preocupações com as advertências do venezuelano sobre um "banho de sangue" se a oposição vencer as eleições presidenciais de domingo.

EPA/MIGUEL GUTIERREZ