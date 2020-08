De acordo com o Datafolha, o aumento da popularidade do Governo brasileiro coincide com uma moderação no tom adotado pelo Presidente e com a distribuição de subsídios destinados às camadas mais pobres da sociedade para amenizar os efeitos das medidas de distanciamento social impostas para conter a proliferação da covid-19.

Jair Bolsonaro é um dos poucos líderes do mundo que nega constantemente o perigo do novo coronavírus. O chefe de Estado brasileiro subestimou a pandemia desde o início e desafiou as medidas de distanciamento social impostas por governadores e prefeitos do país em diversas oportunidades.

O Presidente brasileiro foi infetado pelo novo coronavírus no início de julho e já recuperou da doença.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3,2 milhões de casos e 105.463 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.