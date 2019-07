Um voto contra dos sociais-democratas, perante a indefinição das restantes bancadas, tornaria mais difícil a aprovação do diploma avançado pelo PS na sequência do caso “familygate”, em abril, com a divulgação de nomeações de familiares por membros do Governo.

Pelo contrário, uma abstenção aumentaria as possibilidades de a lei ser aprovada, mesmo com os votos de contra de uma ou mais bancadas da oposição ou da maioria parlamentar de esquerda.

Na sexta-feira, o plenário da Assembleia da República fará, em simultâneo, as votações regimentais, na generalidade, e especialidade e final global se a lei passar na primeira votação.

O diploma socialista, que pretende restringir as nomeações até parentes em 4.º grau na linha colateral, foi anunciado depois de, em abril, terem sido noticiadas nomeações de familiares para cargos públicos e no Estado, durante a vigência do atual executivo, mas também de outros Governos.

Foi o caso do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que pediu a demissão, em abril, depois de ter sido tornado público de que nomeara o próprio primo, Armindo Alves, para adjunto no seu gabinete.