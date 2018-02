“É bem-vinda. Os partidos que ponham os interesses do país à frente dos seus interesses de táticas partidárias são, obviamente, medidas e posturas que apreciamos”, disse o presidente da CIP, António Saraiva, que falava aos jornalistas à entrada da reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa.

De acordo com o responsável, “o PS anteriormente estava ausente e errático”.

“Se esta nova liderança do PSD colocar o partido, em termos parlamentares, disponível para apoiar as reformas que o país continua a necessitar e se colocar o país à frente das lógicas partidárias só podemos subscrever. Se for essa a atitude, ainda bem que assim é porque todos ganhamos”, acrescentou.

Questionado sobre este assunto, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, notou que “aquilo que resultou do congresso do PSD no passado domingo foi a mudança de pessoas, de direção, para dar continuidade à mesma política”.

“Basta olhar para os chamados acordos de regime para perceber que o que está em marcha são duas ideias centrais: a primeira é pressionar o atual Governo [de maioria socialista] para não mexer na atual legislação laboral e a segunda é tentar recuperar a velha máxima do ‘menos Estado, melhor Estado’ para abrir grandes áreas como a saúde, a educação e a segurança social ao setor privado para que daqui resulte negócio em vez de melhores serviços públicos”, criticou o representante.