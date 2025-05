O arcebispo de Boston presidiu hoje à celebração eucarística, no adro do Santuário, no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, com a presença da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Na homilia, Richard Henning, que visita pela primeira vez os Açores, para presidir às festas do Santo Cristo, que decorrem, na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, referiu-se ao Livro do Génesis, cuja história “começa numa bela parceria com o Criador” que “pode fornecer água e luz solar à terra, mas nós devemos semear, cultivar e colher”.

“Começando pelo Génesis, mas continuando por todo o Antigo Testamento, podemos discernir um claro contraste entre o caráter de Deus e o caráter do homem. Deus demonstra fidelidade e cuidado pelo homem e pela criação, enquanto, geração após geração, demonstramos infidelidade, egoísmo e crueldade. Não é apenas termos o problema da relação quebrada, mas que o abismo entre Deus e o homem está a aumentar”, afirmou o prelado, natural do estado norte-americano de Nova Iorque.

FESTAS DO SANTO CRISTO DOS MILAGRES A mudança da Imagem do Santo Cristo, em redor do Campo de São Francisco, constitui um dos principais momentos das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres num cortejo onde participam milhares de devotos, em Ponta Delgada, Açores, 24 de maio de 2025. EDUARDO COSTA/LUSA créditos: © 2025 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Perante a imagem do Santo Cristo, o arcebispo Richard Henning sublinhou que "o Senhor não abandona o seu povo", sustentando que "o plano de Deus revela-se como uma grande surpresa e um presente ainda maior".

Por outro lado, referiu que “a fé não é apenas em mandamentos, mas na Pessoa de Jesus, que caminha connosco", reforçando que esta "nova aliança é mais do que um mero contrato, é uma relação profundamente pessoal".

O prelado, que expressou “profunda gratidão” por participar nesta “grande festa”, evocou também os católicos açorianos da Nova Inglaterra, que "ensinaram a importância desta devoção" no Senhor Santo Cristo dos Milagres.

"Nesta festa, damos glória ao Santo Cristo dos Milagres. Durante gerações, as pessoas destas ilhas clamaram a Ele em busca de uma resposta às suas orações. Os fiéis procuraram milagres de cura, perdão e libertação de guerras, fome e terramotos. Tu e eu aqui temos agora esperanças e anseios semelhantes. Fazemos bem em lembrar que todos e quaisquer destes milagres só são possíveis pelo milagre que está no centro de tudo: o milagre do próprio Jesus Cristo, a nossa Esperança e Salvação", afirmou.

O arcebispo de Boston, Richard Henning, apelou ainda aos peregrinos para que não tenham medo e se aproximem de Deus, que "é o próprio amor", o "nosso irmão, o nosso amigo, a nossa esperança e libertação".

Após a celebração no adro do Santuário, a imagem do Santo Cristo recolheu ao Convento para ser preparada para a procissão desta tarde, que percorrerá durante horas as principais artérias atapetadas de flores da maior cidade açoriana.