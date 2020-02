Em comunicado hoje enviado à imprensa, o autarca social-democrata João Manuel Esteves, refere que "todos os concelhos do interior do distrito de Viana do Castelo são de baixa densidade".

"A autoestrada é importante para a mobilidade das pessoas, das empresas, da diáspora e para a relação transfronteiriça com Espanha. A A3 é muito relevante para a promoção e divulgação das potencialidades do território, para a localização industrial e o turismo e para a atração de investimento para a região", sustenta o presidente da câmara.

Para João Manuel Esteves, aquela autoestrada, "sendo a única a servir o interior do Alto Minho, é da máxima e inteira justiça que, tal como outras vias no interior do país, para onde está prevista a redução da portagem, venha também a ter o seu valor reduzido".

"Com a redução dos custos das portagens os territórios do interior do Alto Minho ganharão uma maior competitividade e atratividade. Esta redução do valor potenciará a atração de empresas, a criação de emprego e rendimento, bem como a fixação, regresso e atração de pessoas. Para as empresas e para o território incentiva a criação de emprego e de rendimento nos territórios do interior e de baixa densidade", sustenta o autarca social-democrata.

João Manuel Esteves adiantou que a reivindicação foi remetida ao Ministério da Coesão Territorial.