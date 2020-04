Numa nota, a Área Metropolitana de Lisboa (AML)?? afirma estar a trabalhar, em articulação com autarquias e operadores privados, “na reposição da oferta do serviço público de transporte rodoviário, que foi substancialmente reduzida em função das medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus covid-19, e da posterior declaração de estado de emergência, decretada pelo Governo”.

“Num momento em que se clarificaram as fontes e mecanismos de financiamento para os serviços de transporte público, a AML está a concentrar esforços para que todos os operadores rodoviários reponham, nos próximos dias, níveis de serviço equivalentes a mais de 40%, tendo por referência os serviços normais, fazendo, assim, com que algumas necessidades, justamente identificadas também pelos utentes, sejam supridas a curto prazo”, afirmou Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa, citado no comunicado de imprensa.

De acordo com a AML, a oferta rodoviária será reposta de uma forma faseada e terá em conta as contingências em vigor, entre as quais a necessidade de salvaguardar as distâncias de segurança entre passageiros e a adoção de comportamentos que minimizem o risco de contágio também aos motoristas.

Salientou ainda que a atual situação “inviabiliza um planeamento de serviços de transporte consistente e estável”, implicando a necessidade de ajustamentos permanentes.

Na nota, a área metropolitana assegurou ainda que “tem cumprido os seus compromissos financeiros atempadamente com todos os operadores de transportes, independentemente da sua natureza rodoviária, ferroviária ou fluvial”.