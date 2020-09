“Desde que veio o dinheiro [do Governo] em junho, as coisas corrigiram-se. Demonstra-se com isto que muito da dificuldade de transporte decorria da incapacidade de encher o deposito. Desde que houve dinheiro a oferta corrigiu e o planeamento que nós fizemos foi não só para corrigir, como para reforçar. Agora não é possível reforçar 24 horas por dias, mas é possível reforçar nas horas de ponta”, disse, elogiando a medida do Governo de desfasamento de horários.

Sobre a decisão de delegar nas autarquias a decisão relativa à limitação do horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20:00 e as 23:00, Eduardo Vítor Rodrigues disse ser a adequado, sobretudo, no caso da Área Metropolitana do Porto onde existe uma grande heterogeneidade do território.

O autarca adiantou, que nesta matéria, a AMP não tomará qualquer posição metropolitana, no sentido de permitir que os municípios decidam individualmente e tem em conta a sua realidade particular.

