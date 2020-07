“A nova oferta vai ser anunciada hoje. Estará em aberto até ao fim do mês de agosto. É um enorme esforço que estamos a fazer”, para chegar a um acordo que permita à Argentina cumprir com os credores, disse Alberto Fernandez em declarações à rádio Milenium sobre a reestruturação de dívida equivalente a 58.698 milhões de euros.

“Mas é o esforço máximo que podemos fazer, por isso espero que os credores compreendam e que a sociedade argentina também entenda”, afirmou Fernandez.

A Argentina já tinha apresentado uma primeira proposta em abril, mas perante a baixa adesão que teve junto dos detentores de títulos de dívida, insuficiente para chegar a um acordo, foram feitas algumas alterações e prolongado o prazo de negociação até 24 de julho. Agora foi adiado até 28 de agosto.

Dois dos três grupos credores que estão em negociações com a Argentina para a reestruturação lamentaram no fim de junho a “falta de um compromisso sério” da parte de Buenos Aires, “para evitar as consequências de um incumprimento prolongado”.