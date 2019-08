Em comunicado, o Governo argentino informou que os bombeiros vão “oferecer apoio e assistência perante a grave situação ambiental provocada pelos incêndios”.

Trata-se de duas centenas de profissionais equipados e que integram o Sistema Nacional para a Gestão Integral do Risco (Sinagir), à disposição de ajudar no que as autoridades brasileiras “considerem necessário”.

A decisão do Presidente argentino, Mauricio Macri, decorre de uma conversa que teve com o homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, na quinta-feira.

Na Amazónia, considerada o maior pulmão do planeta, múltiplos incêndios que se expandem pelo território têm especial incidência no Brasil e, em menor medida, afetam a Bolívia.