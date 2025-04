Em 20 de março, o Senado brasileiro aprovou um projeto para tornar inválido o decreto do Governo brasileiro sobre a volta da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, mas a medida não foi votada pela Câmara dos Deputados e, portanto, o decreto entrou em vigor nesta quinta-feira.

Agora, cidadãos desses três países terão que emitir o documento na internet e pagar uma taxa de 80,90 dólares (72,29 euros) para viajar ao país sul-americano. Quando o pedido for aprovado, os turistas receberão o documento por e-mail.

A retomada da exigência de vistos para norte-americanos, canadianos e australianos entrarem no país sul-americano foi anunciada em maio de 2023. Em setembro do mesmo ano o ministro das Relações Exteriores do país, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil estava disposto a negociar a isenção de visto com os países envolvidos, caso os mesmos aplicassem o conceito de reciprocidade.

“Ou seja, o país que aceitar que os brasileiros viajem sem visto físico, daremos a mesma vantagem”, disse Vieira.

O Japão também constava nessa lista, mas firmou um acordo Brasil em 2023 e cidadãos de ambos os países deixaram de ter que apresentar vistos de entrada em viagens de curta duração.