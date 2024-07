O diretor-geral do Ministério da Saúde do Estado do Darfur Norte, cuja capital é El Fasher, Ibrahim Jatir, declarou ao Sudan Tribune que os feridos apresentavam sinais compatíveis com a utilização de armas químicas, mas as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

A ofensiva das RSF em El Fasher tornou-se num dos episódios mais sangrentos da já devastadora guerra que começou no país a 15 de abril de 2023.

Mais de mil pessoas foram mortas desde o início da ofensiva, em maio, e mais de 500.000 foram deslocadas da cidade, segundo as estimativas mais conservadoras. O exército sudanês está a atuar em El Fasher com a ajuda da milícia do governador da região, Minni Minawi.

Os comités locais da resistência calculam em 97 o número de mortos da última ofensiva das RSF, e fontes do Hospital Saudita confirmaram ao Sudan Tribune que muitos dos feridos têm queimaduras provocadas por armas incendiárias.

Nove deles têm queimaduras de primeiro grau e fontes hospitalares falam da utilização de “armas proibidas pela comunidade internacional”, como o fósforo branco, segundo essas fontes, que falaram sob condição de anonimato.