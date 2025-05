A criança do sexo feminino foi retirada do campo de futebol de Campo Maior, no distrito de Portalegre, às 11h10, e helitransportada às 14h00, segundo o Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.

Fonte dos bombeiros de Campo Maior adiantou que se trata de um ferido grave que foi transportado para o Hospital Santa Maria e depois transferido para o Dona Estefânia, em Lisboa.