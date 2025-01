“O projeto de lei estabelece que a República da Arménia declara o início do processo de adesão à União Europeia”, indica o documento aprovado pelo Conselho de Ministros citado pela imprensa arménia.

Na reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, sublinhou que a decisão de aderir à UE só pode ser tomada através de um referendo.

“Nesta fase, antes de decidirmos sobre o referendo, temos de discutir um roteiro com a União Europeia, temos de elaborar esse roteiro”, sublinhou o chefe do Governo.

O Parlamento deve analisar o projeto de lei no final de janeiro.

A Arménia, antiga república soviética, é membro da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO) e da União Económica Eurasiática, estruturas lideradas pela Rússia.

Em janeiro do ano passado, Pashinian congelou a adesão do país à CSTO, depois de acusar a organização de falta de empenhamento na guerra com o Azerbaijão, que culminou com a expulsão dos arménios do Nagorno-Karabakh.