“Independentemente de ser um mandato ou dois mandatos, ser uma mulher ou um homem, o que importa são as ideias, os objetivos e também a disponibilidade, a motivação e a confiança para concretizar as reivindicações dos trabalhadores”, defendeu o sindicalista.

O líder cessante da intersindical considerou ainda “natural” o facto de a corrente socialista ter apresentado na sexta-feira à noite Fernando Gomes como candidato alternativo a Isabel Camarinha.

“É natural que surja, provavelmente até por uma necessidade de afirmação”, disse.

Para Arménio Carlos, “o que é de valorizar é que a esmagadora da maioria das questões que hoje estão em congresso e que vão ser contempladas no programa de ação tem praticamente unanimidade”.

“É claro que depois há as diferenças que cada um precisa de assumir para depois distanciar-se e procurar ter alguma margem de manobra no quadro daquilo que é a intervenção das suas sensibilidades, mas do ponto de vista global o congresso vai acabar com muita força, com muita determinação”, rematou.