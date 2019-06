O segundo lugar conseguido, também nas contas do CPR, permite a Magalhães seguir no terceiro lugar do campeonato nacional, prova que será o foco a partir de agora.

“Recuperámos neste rali alguns pontos para o líder do campeonato, que tem mais uma prova do que nós, mas agora é pegar numa folha em branco e começar a experimentar o carro no asfalto”, partilhou.

No lugar final do pódio entre os portugueses neste Rali de Portugal surge Pedro Almeida (Skoda Fábia R5), a 7.44 minutos de Armindo Araújo, numa prestação inesquecível para o jovem piloto, um estreante nesta prova.

“Foi o meu primeiro Rali de Portugal, e o primeiro que faço ao nível do Mundial. Descobri uma realidade nova, que sabia existir, mas não tinha a noção do que era. Foi um bom resultado e agora é continuar a evoluir e tentar conseguir apoios para voltar já no próximo ano, e lutar por um resultado ainda melhor”, confessou o piloto de Famalicão.

Assolado por muitos problemas ao longo deste Rali de Portugal, José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), até foi hoje, no derradeiro dia, o português mais rápido, mas não conseguiu chegar ao pódio, terminando a prova em quarto, com 8.46 minutos de desvantagem para Armindo Araújo.

“A equipa esteve incansável a tentar resolver os problemas que tivemos ao longo de todo o rali, e hoje fizemos uma prova normal. Vínhamos para ganhar a classificação entre os portugueses, mas as corridas são assim mesmo. Este rali tem uma história difícil comigo, mas pelo menos este ano acabámos”, concluiu Fonte.