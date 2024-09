"Wonders in the Deep" (em português, "Maravilhas nas profundezas") é o novo livro da coautoria de Mensun Bound, arqueólogo marinho britânico, mais conhecido por ter comandado a equipa que descobriu o navio Endurance do explorador irlandês Ernest Shackleton, que naufragou em 1915 e foi encontrado ao largo da Antártida em 2022.

De acordo com o The Guardian, na história marítima, Bound revela alguns dos objetos naufragados mais peculiares que recuperou, ao longo da sua carreira, do fundo do mar. Entre eles está o ouro encontrado num navio mercante português.

O arqueólogo conta que, em 1554, a nau portuguesa "Espadarte" voltava de uma viagem da Índia quando o mastro se partiu e a embarcação afundou perto do Forte de São Sebastião, na ilha de Moçambique.

“Os portugueses eram uma nação incrível de navegadores e perderam muitos navios no processo”, afirma Mensun Bound.

Uma nau naufragada, que se acredita ser a "Espadarte", foi descoberta em 2001, quando o britânico e a sua equipa exploravam as profundezas junto ao Forte.

Perto da embarcação estavam especiarias, como pimenta, cravo, noz-moscada e macis, conchas de cauri (que, na época, eram utilizadas como dinheiro em certas regiões de África), porcelana Ming do século XVI e 50 kg de ouro.

“Eu já tinha encontrado ouro antes, mas nunca nestas quantidades — grandes pedaços de ouro, que chamam de 'barras de ouro', assim como correntes de ouro partidas e jóias em ouro”, descreve Bound.

Segundo o arqueólogo, o ouro fazia parte do comércio crescente de especiarias, sedas, cerâmicas e artigos laqueados.

“O comércio do ouro foi fundamental para a expansão do comércio internacional – era a moeda internacional do mundo naquela época – e os portugueses estão entre os primeiros europeus a fazer o caminho para África. Eles estavam a tentar encontrar a Rota da Seda do mar”, explica.

Durante as suas investigações, Bound encontrou também um canhão disparado do navio HMS Agamemnon na Batalha de Trafalgar - uma guerra naval entre as forças britânicas e as forças francesas e espanholas durante a "Terceira Coligação" das Guerras Napoleónicas -, que serviu ainda na guerra revolucionária americana e na guerra revolucionária francesa.

Mais tarde, enquanto perseguia uma frota de navios franceses, o navio encalhou num banco de lama na costa do Uruguai.