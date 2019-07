As unidades foram criadas ao abrigo de um projeto-piloto financiado pela União Europeia e lançado no ano passado com o objetivo de reforçar os cuidados de saúde de proximidade em territórios de baixa densidade, envolvendo a ARS/Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e dez autarquias da região.

Contudo, segundo denunciou hoje o deputado do PSD Cristóvão Norte, as viaturas estão paradas há seis meses por incumprimento do limite de peso máximo para a sua categoria, fazendo com que "não tenham qualquer uso, mais do que estarem expostas em feiras", servindo "mais para propaganda do que para cuidar das pessoas".

Contactado pela Lusa, o presidente da ARS/Algarve, Paulo Morgado, confirmou que as viaturas têm um peso superior ao permitido de cerca de 200 quilos, mas atribuiu a responsabilidade à empresa Futurvida, que ganhou o concurso público para o fornecimento das viaturas, mas que não cumpriu o que estava estipulado no caderno de encargos.

"Ficámos todos surpreendidos, ninguém imaginava uma situação destas. Só quando as viaturas foram ser pesadas na inspeção é que nos deparámos com esta situação", referiu, dizendo que se tratou de um "balde de água fria" e que todos foram "penalizados" por um "erro de palmatória" da empresa".