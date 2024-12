Segundo o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), esse novo portal digital vai permitir o acesso 'online' aos serviços do Centro de Artesanato e Design dos Açores (CADA) e estará disponível em artesanato.azores.gov.pt.

Foram investidos no novo portal 27 mil euros, de acordo com uma nota de imprensa do executivo açoriano.

No portal, os artesãos e empresas artesanais têm acesso a uma chave-móvel e área reservada que lhes irá permitir a submissão, tramitação e gestão de procedimentos, como candidaturas a incentivos, pedidos de obtenção e renovação da Carta de Unidade Produtiva Artesanal (UPA) e Carta de Artesão, bem como a possibilidade de requererem a certificação de produtos com a marca “Artesanato dos Açores”.

Para a secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, “a nova morada digital do Artesanato dos Açores reforça a proximidade, a simplificação e a transparência da governação e dos serviços públicos com os cidadãos”.

Maria João Carreiro, citada na mesma nota de imprensa, acrescentou que a digitalização deste serviço público contribui, também, para promover a “modernização da presença do artesanato na internet”.

“A partir de agora, a apresentação das candidaturas ao sistema de incentivos [SIDART] passa a estar integrada na mesma plataforma que agrega todos os serviços disponibilizados pelo CADA, o que vem desmaterializar processos e permitir o acompanhamento 'online' das etapas de cada candidatura”, sublinhou a governante, que apresentou o portal, na sexta-feira, na “Expo Açores Artesanato – Natal 2024”, a decorrer até hoje, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada.

Foi ainda criado um catálogo digital para divulgação e georreferenciação (por concelho e ilha) das produções artesanais, artesãos, empresas e oficinas.

Além do novo portal, em 2024, a secretaria regional implementou o sistema de certificação Indicação Geográfica (IG).

No conjunto das feiras “Expo Açores Artesanato”, entre as quais as que estão associadas às principais festividades de verão no arquipélago, passaram este ano, pelos certames, cerca de 300 artesãos.

A secretária regional com a tutela do Artesanato adiantou ainda que está a ser preparada uma candidatura no âmbito do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) no valor de 200 mil euros para renovar a imagem destas feiras.

Em 2025, a secretaria regional da Juventude, Habitação e Emprego, através do CADA, "vai investir um milhão de euros no desenvolvimento de políticas de apoio à produção, inovação, divulgação e comercialização do Artesanato dos Açores", acrescenta o executivo açoriano.