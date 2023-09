Jens Haaning, um artista cujo trabalho se centra no poder e na desigualdade, foi contratado em 2021 pelo Museu de Arte Moderna Kunsten, em Aalborg, no norte da Dinamarca, para recriar duas obras anteriores que utilizavam dezenas de notas de banco para representar os rendimentos médios.

Na primeira obra, de 2007, surgiam notas de coroa dinamarquesa fixadas numa tela numa moldura, e numa segunda obra, de 2011, sobre os rendimentos surgiam notas de euro.

O museu disponibilizou cerca de 532.000 coroas dinamarquesas (mais de 70 mil euros) das suas reservas para recriar as obras de arte, bem como uma taxa de cerca de 40.000 coroas. Contudo, quando os funcionários desempacotaram as obras recém-entregues, encontraram duas molduras vazias, com o título "Pegue no Dinheiro e Fuja".

Segundo o The Guardian, o museu colocou as molduras em exibição, mas exigiu o dinheiro de volta, coisa que o artista recusou. Por isso, deu entrada uma ação judicial que agora tem o seu resultado: esta segunda-feira, um tribunal de Copenhaga decidiu que Jens Haaning tem de devolver o dinheiro que lhe tinha sido emprestado, mas disse que ainda lhe deviam ser pagos os honorários.