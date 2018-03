Um artista do Cirque Du Soleil morreu depois de cair durante um espetáculo em Tampa, na Florida, este fim de semana. O óbito foi confirmado pela companhia em comunicado.

"É com imensa tristeza que o grupo Cirque Du Soleil informa que um trágico acidente aconteceu a noite passada, 17 de março, durante uma performance do espetáculo VOLTA, em Tampa, na Florida", diz o grupo em comunicado.

"Enquanto fazia um número aéreo, o artista Yann Arnaud caiu no palco. Foram imediatamente ativados os procedimentos de emergência e Yann foi transportado para o hospital mais próximo, onde acabou por falecer por causa dos ferimentos sofridos", detalha a nota.

"Toda a família Cirque Du Soleil está em choque e devastada com esta tragédia. Yann estava connosco há mais de 15 anos e era amado por todos aqueles que tiveram a oportunidade de o conhecer. Nos próximos dias e semanas, o nosso foco será apoiar a família de Yann e os nossos funcionários, sobretudo a equipa do espetáculo VOLTA", acrescentou Daniel Lamarre, presidente e CEO do grupo.

Adianta ainda o Cirque Du Soleil que as circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.