O primeiro eclipse lunar total em dois anos coincidiu com o ponto mais próximo da Terra na órbita lunar, produzindo um espetáculo que só ocorre uma vez por década.

Qualquer pessoa que more entre a Austrália e a costa americana do Pacífico teve a oportunidade ver uma enorme e brilhante lua se o céu estivesse limpo.

A lua entrou na penumbra pelas 9h46 a manhã, mas só entrou na sombra da Terra a partir das 10h45. Às 12h10 ficou totalmente coberta, permanecendo assim durante 18 minutos. Isto foi o eclipse em Lisboa, em plena luz do dia. Já em Sydney aconteceu durante a noite e em Los Angeles antes do amanhecer, onde foi muito mais visível nos pouco comuns tons avermelhados.

O fenómeno da lua escurecida e colorida ocorre quando, durante o eclipse, a Terra se interpõe entre a Lua e o Sol e até o satélite chegam os raios de luz que atravessaram tangencialmente a atmosfera terrestre.

Ao contrário de um eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado sem perigo algum para os olhos.

Este eclipse foi diferente porque ocorreu durante uma "Super Lua", quando o satélite se encontra a 360 mil quilómetros da Terra, o ponto mais próximo da sua órbita elíptica. Nesse ponto, a Lua pode ser vista 30% mais brilhante e 14% maior do que quando se encontra distante, com uma diferença de distância de cerca de 50 mil quilómetros.

A companhia aérea australiana Qantas realizou um voo especial de duas horas e meia, chamado de "Supermoon Scenic Flight", com direção para o leste por meio do Pacífico para oferecer uma vista espetacular do evento.

A próxima "Super Lua vermelha" ocorrerá em 2033.