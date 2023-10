A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 16:00 de hoje 1.156 ocorrências no continente relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa. Veja as fotos.



























Às 17:00 de hoje, cinco distritos do litoral norte (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto e Aveiro) estavam sob aviso laranja devido ao vento e/ou chuva forte, segundo o IPMA. O IPMA realçou que o estado do tempo no continente foi condicionado por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa”, que hoje se deveram à influência da depressão Babet. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram