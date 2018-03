8 de março. Dia da Mulher, ou o dia escolhido para refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Da violência ao assédio, passando pela paridade, a discussão sobre o que é ser mulher hoje não é exclusiva do universo feminino. No SAPO 24 alargamos o debate, porque as mulheres não são todas iguais e os homens de hoje, filhos de ontem e pais de amanhã, também têm uma palavra a dizer.

Porque todas as reflexões começam com uma questão, o SAPO24 assinala amanhã o Dia da Mulher com uma pergunta: As notícias têm género? O mote está lançado, e 12 convidados responderam ao desafio —aos quais se juntam seis destemidos adultos de amanhã.

Recebemos na redação Assunção Cristas, líder do CDS, Ricardo Robles, vereador de Lisboa pelo Bloco de Esquerda, Maria Filomena Mónica, escritora e professora universitária, Diogo Faro, humorista, Catarina Matos, atriz, Anabela Mota Ribeiro, jornalista, Manuel Pinto Coelho, médico, Miguel Somsen, sócio da Gin Lovers e copywriter na TVI, Júlia Pereira, ativista, Luísa Tender, pianista, Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal e Selma Uamusse, cantora.

O que é ser mulher hoje? Como é percecionado o papel da mulher na sociedade? E se tivesse nascido homem, seria mais fácil? Depois das denúncias de assédio e do movimento #MetToo, qual será o próximo grande tema?

Idades distintas, experiências de vida únicas, contextos individuais. As respostas têm tanto de diferentes como de complementares, sempre reconhecendo que é preciso fazer mais, discutir mais, porque o debate é o primeiro passo para a mudança. Amanhã, Dia da Mulher, revelamos as respostas a partir das 10h00 em 24.sapo.pt.

Além disso, desafiámos estes convidados a escolher as manchetes do SAPO24 neste dia de reflexão, para saber se pensamos mais diferente ou mais igual no turbilhão informativo dos nossos dias, onde a curadoria é fundamental à construção do pensamento.

Hoje, a palavra é do Zé, da Teresinha, da Francisca, do Toti, do Manel e do Francisco, porque “o cor-de-rosa é para quem gostar de cor-de-rosa", porque os designers também podem ser homens (afinal, alguém tem de desenhar os boxers…) e porque se o líder do Governo português fosse uma mulher seria “perfeitamente normal”.